Kendisini 46 yerinden bıçaklayan eşine geri dönmek istiyor

İngiltere‘de kocası tarafından 46 yerinden bıçaklanan kadın, kocasını geri istediğini söyledi.

İngiltere’de Shannon Barnard adlı 21 yaşındaki kadın, 25 yaşındaki eşi Michael Barnard’ı bir başkasıyla aldattı.Aldatıldığını öğrenen Michael, eşi Shannon’u 46 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Bıçak darbeleri Shannon’un akciğerine, karaciğerine ve bağırsağına saplandı, iç organları zarar gördü.Saldırı sonucu akciğerleri iflas eden Shannon’ın bedeninde ağır yaralar oluştu ve 17 gün hastanede yatmak zorunda kaldı. Doktorlar, Shannon’ın yaşamasını mucize olarak niteledi. Olayla ilgili olarak açılan davanın duruşması geçtiğimiz cuma günü görüldü.

Davaya katılan Shannon, kendisini 46 yerinden bıçaklayan eşi Michael ile tekrar bir arada olmak istediğini söyledi. Mahkemede Shannon’ın Michael’ı hapiste ziyaret ettiği bilgilerine de yer verildi. (HÜRRİYET.COM)