İngiltere: Havaalanlarında alkol satışı kısıtlanabilir İngiliz hükümeti havaalanlarında ve uçuşlarda sarhoş yolcuların sebep olduğu olayları önlemek için yeni bir düzenleme arayışında.

İngiliz hükümeti havaalanlarında ve uçuşlarda sarhoş yolcuların sebep olduğu olayları önlemek için yeni bir düzenleme arayışında.

İngiltere İçişleri Bakanlığı (The Home Office) havaalanlarında hizmet veren bar ve pubların lisanslarının gözden geçirileceğini açıklandı. Buna göre havaalanlarında alkollü içki satan bar, restoran ve dükkanların İngiltere’deki genel alkol satış kurallarına tabi olması söz konusu. Ülkede sabah 10’dan önce alkol satışı yapılması yasak.

İçişleri Bakan yardımcısı Victoria Atkins konu hakkında “Çoğu İngiliz vatandaşı uçuşlarda sorumlu davranıyor, ancak herhangi kargaşa yaratıcı hareket ya da sarhoş davranış kabul edilemez. Bu hükümet, hava yolu yolcularının seyahat ortamının güvenli ve keyifli kalmasını sağlamayı taahhüt ediyor.” açıklamasında bulundu.

Eylül ayında hava yolu sektörü, sarhoş yolcuların uçağın zorunlu inişine sebep olmaları halinde 80 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Uçuş sırasında sarhoş olan yolcular, 5 bin sterline kadar para cezasının yanı sıra havacılık kurallarını ihlal etmekten 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Eylül ayında İbiza istikametli bir Ryanair seferinde sarhoş bir yolcunun yarattığı kargaşa nedeniyle uçak Manchester Havaalanı’na geri dönmek zorunda kalmış, sarhoş yolcu tutuklanmıştı.

İngiliz Unite sendikasının 4 bin kabin görevlisiyle yaptığı ankete göre, İngiltere merkezli hava yolu şirketleri personelinin yüzde 87’si, Birleşik Krallık havalimanlarında ya da bu havaalanlarından kalkan uçuşlarda sarhoş yolcu davranışına tanık oldu.