Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek olan Turizm Fuarı ile ilgili konuştu KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuara ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs için İngiltere’nin dün olduğu kadar bugün de en önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuara ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs için İngiltere’nin dün olduğu kadar bugün de en önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak amaçlarının kan kaybeden bu önemli pazarın tekrar canlandırılması olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren kaybedilmeye yüz tutan bu pazarı canlandırmak için kaliteyi yükseltmek ve turist memnuniyetin artırmak adına çok yönlü projeler yürüttüklerini, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını artırdıklarını ifade eden Ataoğlu, uzun zamandır düşüş gösteren İngiltere pazarının toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin daha fazla İngiliz turist gelmesini sağlayarak turizm gelirlerini artırmak olduğunu söyleyen Ataoğlu, World Travel Market fuarının dünyayı tek çatı altında birleştiren bir fuar olduğunu söyledi. “Gerek mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi gerekse de yeni iş birlikleri kurulması için gereken hazırlıkları yaparak sektörümüz ile birlikte fuara iyi hazırlandık” diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, turizm sektörü ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışarak Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’den hak ettiği payı alacağına inandığını söyledi.

Fuarların mevcut ilişkileri geliştirmek veya yeni ilişkiler kurulduğu çok önemli mecralar olmak dışında çok önemli bir işlevi daha olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “ Uluslararası fuarlarda temsil edilerek sadece ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmuyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın diğer tanınmış devletler gibi mevcudiyetini de eşit bir şekilde sağlıyoruz” dedi.

Dünya seyahat pazarının önde gelen fuarları arasında gösterilen Worl Travel Market, turizm fuarı Londra’da 5-7 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünya Turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan fuarda bakanlık yetkilileri yanında turizmciler, otelciler, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri de katılarak, Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtıcı faaliyetlerde bulunacaklar.

Bu yıl 39.’su düzenlenecek olan fuara 181 ülkeden 4,600 firmanın katılacak. Fuarın 52,000 turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU İngiltere’de düzenlenecek olan WTM (World Travel Market) Londra Turizm Fuarı’na katılmak üzere bugün akşam KKTC’den ayrılacak.