Kraliçe, ilk kez Brexit ile ilgili konuştu

SİYASİ meselelerde tarafsız bir kamu pozisyonunu uzun süredir devam ettiren Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima'nın resmi bir ziyaretinde ilk kez Brexit ile ilgili bir konuşma yaptı

1 saat önce
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SİYASİ meselelerde tarafsız bir kamu pozisyonunu uzun süredir devam ettiren Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima’nın resmi bir ziyaretinde ilk kez Brexit ile ilgili bir konuşma yaptı. Siyasi meselelerde tarafsızlığıyla tanınan Kraliçe, ilk defa Birleşik Krallık’ın kamusal alanda karşılaştığı en güncel siyasi meselesi hakkında kamuoyuna konuştu.

Hollanda Kraliyet çiftinden ve İngiltere Başbakanı Theresa May’den önce konuşan Kraliçe Elizabeth, “İngiltere ile yeni bir Avrupa ortaklığına doğru bakarken, İngiltere ve Hollanda tarafından paylaşılan değerler “bizim en büyük varlığımızdır” şeklinde konuştu. Kraliçe, “Avrupa ile yeni bir ortaklığa baktığımızda, ortak değerlerimiz ve birbirimize bağlılığımız, değişimle bile kalıcı ittifakımızın güçlü kaldığını ve yenilikçiler, tüccarlar ve enternasyonalistler olarak göründüğümüzü gösteriyor, bu da sahip olduğumuz en büyük varlıktır.’’ dedi.

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