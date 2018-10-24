Hırsızlar Tesla Model S’i de çaldı İngiltere'de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube'tan yayımladı.

İngiltere’de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube’tan yayımladı.

Elektrikli otomobiller hırsızlara karşı ne kadar güvenli dedirten hırsızlık olayı!

İngiltere‘de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube’tan yayımladı. Elektrikli Otomobillerin hırsızlara karşı ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha sorgulattı.

Tesla Model S’in giriş sistemini hackleyerek çalan hırsızları kaydeden Tesla sahibi, videoyu YouTube’da yayınladı. Böylece hepimiz izleyip (ve öğrenebiliriz) görebiliriz.

Görünüşe göre anahtarlıktan gelen pasif sinyali yakalamak için bir tablet kullanılıyor. Bu sayede aracı açmak için araç verilerine ulaşılıyor. Oldukça kısa sürede eğlenceli bir şekilde aracı açıyorlar ancak ikili şarj kablosunu nasıl çıkaracaklarına karar veremeyince işlem biraz uzun sürüyor.

Tesla geçtiğimiz günlerde bu pasif giriş hırsızlığının önüne geçmek için bir takım yeni özellikler duyurmuştu. Ancak bu Tesla sahibi bu yeni özellikleri kullanamadıklarını kabul etti. Sürücünden başka bir çalıştırma kodu gerektiren “PIN to Drive” özelliğini etkinleştirmemiş. (HABERLER.COM)