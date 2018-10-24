Hırsızlar Tesla Model S’i de çaldı

İngiltere'de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube'tan yayımladı.

4 saat önce
0 117 Bir dakikadan az

İngiltere’de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube’tan yayımladı.

Elektrikli otomobiller hırsızlara karşı ne kadar güvenli dedirten hırsızlık olayı!

İngiltere‘de yaşayan bir Tesla Model S Sahibi Antony Kennedy, hırsızların kendi aracını nasıl çaldıklarını YouTube’tan yayımladı. Elektrikli Otomobillerin hırsızlara karşı ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha sorgulattı.

Tesla Model S’in giriş sistemini hackleyerek çalan hırsızları kaydeden Tesla sahibi, videoyu YouTube’da yayınladı. Böylece hepimiz izleyip (ve öğrenebiliriz) görebiliriz.

Görünüşe göre anahtarlıktan gelen pasif sinyali yakalamak için bir tablet kullanılıyor. Bu sayede aracı açmak için araç verilerine ulaşılıyor. Oldukça kısa sürede eğlenceli bir şekilde aracı açıyorlar ancak ikili şarj kablosunu nasıl çıkaracaklarına karar veremeyince işlem biraz uzun sürüyor.

Tesla geçtiğimiz günlerde bu pasif giriş hırsızlığının önüne geçmek için bir takım yeni özellikler duyurmuştu. Ancak bu Tesla sahibi bu yeni özellikleri kullanamadıklarını kabul etti. Sürücünden başka bir çalıştırma kodu gerektiren “PIN to Drive” özelliğini etkinleştirmemiş. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
524

700 bin poundluk lüks otomobil çaldı

5 Eylül 2018
322

Dyson’ın elektrikli otomobili 2021’de yola çıkacak

2 Eylül 2018
336

İyi parolalar için büyüklerin uyarısı yetersiz

30 Ağustos 2018
515

Uber’den bisiklet ve elektrikli scooter hamlesi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin