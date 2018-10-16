Son 10 yılda maaş ücretleri hızlıca artıyor

RESMİ rakamlara göre, İngiltere’deki işsizlik oranı son üç ayda 47 bin azalarak, 1.36 milyona düştüğü kaydedildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), son üç ayda, zam oranları hariç, çalışanların maaş ücretlerinin bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 arıttığı belirtildi.

İngiltere’deki çalışanlar, yaklaşık son 10 yılda maaş ücretlerinde en güçlü ve hızlı büyümeyi gördüğü söylendi.

Aynı dönemde enflasyon oranın yüzde 2,5 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta ise, İngiltere Merkez Bankası ekonomisti Andy Haldane, çalışanların maaş artışı için “yeni bir şafak” işareti gördüğünü söyledi.