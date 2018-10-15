Tarihte bir ilk: Tanık olarak çağrıldı İngiltere'de bir robot tanıklık etmek üzere parlamentoya çağrıldı.

İngiltere‘de bir robot tanıklık etmek üzere parlamentoya çağrıldı. Middlesex Üniversitesi’nde ikamet eden Pepper isimli robot, bir yasama organı karşısına çıkacak ilk insan dışı varlık olacak.

Pepper isimli robot, gelecek hafta Avam Kamarası’nın Eğitim Seçilmiş Komitesi’nin yapay zeka, robot bilimi ve 4. Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) konusunda tanıklık yapacak.

Sputnik’in haberine göre, yapay zeka gibi teknolojideki hızlı değişimlerin ülkenin gelecek on yıllarda uğraşacağı en önemli konulardan biri olacağını belirten Komite Başkanı Robert Halfon “Gelecek 10-20-10 yılda ulusumuzun karşılacağı muhtemelen en büyük meydan okuma 4. Sanayi Devrimi olacak” dedi.

MATRİX GİBİ OLMAYACAK

İngiliz parlamentosunun bu meydan okumayla ilgili bilgi almak istediği kaynaklar arasında yer alan Pepper (Biber), Japon elektronik şirketi SoftBank tarafından geliştirilip 2014’ten beri faal olan, 2 HD kamera, 4 mikrofon ve göğsüne yerleştirilmiş dokunmatik ekranla donatılmış bir robot.

Stephen Hawking gibi bilim insanları, Elon Musk gibi teknoloji yatıırmcılarının yapay zeka teknolojisinin insanlığa tehdit oluşturabileceğine dair endişelerini reddeden Halfon, “Matrix’i yaşayacağımızı zanıyorsanız, öyle olamayacak. Bence heyecanlı, ilgi çekici ve temelde potansiyeli gösteren şekilde olacak” dedi.

Robotun tanıklığını da “Oyuncak tanıtımı gösterisi değil, robot bilimi ile yapay zekanın potansiyelinin, bunların beceriler üzerindeki etkisinin gösterilmesi olacak” diye değerlendirdi.

Daha önce de kamu memurlarının en üst düzey amiri konumundaki John Manzoni “Hükümet hizmetlerinin pek çoğu, robot biliminin potansiyelinden faydalanmaya başlayacak. Bu da vatandaşların hizmetten faydalanma hızını ve isabetini artıracak” öngörüsünde bulunmuştu.

ROBOTLARDA KİMLİK TARTIŞMASI

Avrupa Birliği’nin (AB) 2017 tarihli bir raporunda robotlara elektronik kimlik verilmesi önerilirken böylelikle hem robotların korunacağını hem de yasadışı işler yapmaları halinde hesap verebilecekleri belirtilmişti.

Ama nisan ayında 14 Avrupa ülkesinden 156 yapay zeka uzmanı, Avrupa Komisyonu’na mektup yazarak böyle bir adım atılmaması uyarısında bulunmuştu.

Mektupta “Yasal ve etik açıdan uygunsuz olur. Robotlara kimlik verirsek üreticilerin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırırız” denilmişti. (CNNTÜRK)