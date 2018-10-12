Ünlü şarkıcı Natasha Hamilton trende tacize uğradı

Ünlü İngiliz şarkıcı Natasha Hamilton, toplu taşıma aracının yoğun olduğu saatlerde trene binince olanlar oldu. Hamilton, başka bir yolcu tarafından tacize uğradı.

“NEFESİNİ OMZUMDA HİSSETTİM”

Taciz uğradığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Natasha Hamilton o anları anlatarak, “Londra’da toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu akşam saatlerinde evime trenle gidiyordum. Trende evime giderken çantamda bir ağırlık hissettim. Daha sonra ise yolcunun nefesini omzumda hissettim. Yolcunun kendisini bana sürttürmeye çalıştığını gördüm.” ifadelerini kullandı.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Telefonu ile taciz anının fotoğrafını çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, “Gördüğünüz bu alçak adam şuan trende beni taciz ediyor. Şuan şok içindeyim ve iner inmez kendisini polise şikayet edeceğim.” dedi. Tacizci adamın kendisinden önce indiği için polise haber veremeyen şarkıcı, kişilik haklarına saldırı da bulunulduğunu ve olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

NATASHA MARİA HAMİLTON KİMDİR?

17 Temmuz 1982 doğumlu Natasha Maria Hamilton İngiliz şarkıcı-söz yazarı, dansçı ve sahne oyuncusudur. Atomic Kitten üyesidir. Hamilton şu ana kadar 19 single’ı ve üç stüdyo albümü yayınlamıştı. Grubun en ünlü single’ı ise 2001 yapımı Whole Again’dir. (HABERLER.COM)