Corbyn’den “Sömürgecilik ve Kölelik Tarihi Öğretilsin” çağrısı İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun yanı sıra sömürgecilik ve köle ticaretinin tarihinin de anlaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

İngiltere‘de ana muhalefetteki İşçi Partisi‘nin lideri Jeremy Corbyn, Büyük Britanya İmparatorluğu‘nun yanı sıra sömürgecilik ve köle ticaretinin tarihinin de anlaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bristol‘de “Siyah Tarih Ayı” etkinlikleri kapsamında konuşan Corbyn, “Gelecek nesillerin siyahların İngiltere tarihindeki rolünü ve eşitlik için verdikleri mücadeleyi anlaması hayati önem taşıyor.” dedi.

“Siyahların tarihi Britanya’nın tarihidir ve her yıl bir tek ayla sınırlı kalmamalıdır.” ifadesini kullanan Corbyn, “Britanya İmparatorluğu’nun, sömürgeciliğin ve köleliğin mirasını ve rolünü toplum olarak anlamamız bugün her zamankinden daha önemli.” diye konuştu.

Bir “Özgürleşme Eğitim Vakfı” kurulmasını öneren Corbyn, bu yapının çatısı altında gençlere kölelik tarihi ve özgürleşme mücadelesi konusunda çeşitli programlar marifetiyle eğitim verilmesi çağrısında bulundu. Corbyn, eğitim programları çerçevesinde düzenlenecek gezilerle sömürgeleştirilme öncesinde Afrika medeniyeti üzerine odaklanılmasını da istedi.

SİYAH TARİH AYI

İngiltere’de her yıl ekim ayında ülkedeki siyahi vatandaşlara yönelik olarak “Siyah Tarih Ayı” kutlanıyor. Bir ay boyunca düzenlenen konferans, gösteri ve toplantılarla siyahların İngiltere tarihindeki yeri ve eşitlik mücadelesi üzerinde duruluyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta 2011 nüfus sayımına göre yaklaşık 2 milyon siyahi vatandaş nüfusun yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. Ülkedeki siyah nüfusun çoğunluğu Britanya İmparatorluğu’nun Afrika ve Karayipler‘deki eski sömürgelerinden geliyor.

İngiltere’nin batısındaki liman kenti Bristol, İngiltere’nin Afrika kaynaklı köle ticaretinde oynadığı merkezi rolle biliniyor. Kayıtlara göre 1698-1807 tarihlerinde 2 bin 108 gemi ile Afrika’dan Karayipler’e köle ticareti yapıldı. İngiltere’de kölelik 1834’te yasaklandı. (HABERLER.COM)