Kuzey Londra’da 4 polis saldırıya uğradı

Londra'da dört polis memuru saldırıya uğradı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

2 saat önce
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Londra’da dört polis memuru saldırıya uğradı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde Cumartesi gecesi 22.43’te meydana gelen olayda, 2 polis memuru bıçaklandı, 2 polis memuru ise saldırıya uğradı.

Bıçaklanan polis memurlarından birisinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Olayın ardında yaşları 19 olan 2 kişi ‘cinayete teşebbüs” suçundan tutuklandı.

 

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