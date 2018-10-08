Kuzey Londra’da 4 polis saldırıya uğradı
Londra'da dört polis memuru saldırıya uğradı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Londra’da dört polis memuru saldırıya uğradı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde Cumartesi gecesi 22.43’te meydana gelen olayda, 2 polis memuru bıçaklandı, 2 polis memuru ise saldırıya uğradı.
Bıçaklanan polis memurlarından birisinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Olayın ardında yaşları 19 olan 2 kişi ‘cinayete teşebbüs” suçundan tutuklandı.