Londra metrosunda ırkçı saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da metroya binen bir kadının yolculuğu boyunca hakarete varan ırkçı söylemler kullanarak bağırdığı anlar kamerayla kaydedildi.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘da metroya binen bir kadının yolculuğu boyunca hakarete varan ırkçı söylemler kullanarak bağırdığı anlar kamerayla kaydedildi.
Londra’da geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde metroda kimliği bilinmeyen bir kadının, yirmi dakika boyunca göçmenlik karşıtı ağır sözler söylediği görülüyor.
“Ben İngiliz’im, Britanya İngilizler’indir, şu an bir trendeyim ve burada Britanyalı hiçkimse yok” sözleri ile başlayan video kaydında dış ses, kadına eklemek istediği başka bir şey olup olmadığını soruyor.
Bu sözlerin ardından ırkçı kadın, hakaretler yağdırmaya başlıyor ve “Göçmenler hakkında ne mi düşünüyorum? Büyük Britanya küçük bir ülke ve yeterince göçmen var. Daha fazla göçmen istemiyoruz. Britanya’nın Britanya olmasını istiyoruz” diyerek ırkçı söylemlerine kaldığı yerden devam ediyor.