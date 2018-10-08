Londra metrosunda ırkçı saldırı

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da metroya binen bir kadının yolculuğu boyunca hakarete varan ırkçı söylemler kullanarak bağırdığı anlar kamerayla kaydedildi.

Londra’da geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde metroda kimliği bilinmeyen bir kadının, yirmi dakika boyunca göçmenlik karşıtı ağır sözler söylediği görülüyor.

“Ben İngiliz’im, Britanya İngilizler’indir, şu an bir trendeyim ve burada Britanyalı hiçkimse yok” sözleri ile başlayan video kaydında dış ses, kadına eklemek istediği başka bir şey olup olmadığını soruyor.

Bu sözlerin ardından ırkçı kadın, hakaretler yağdırmaya başlıyor ve “Göçmenler hakkında ne mi düşünüyorum? Büyük Britanya küçük bir ülke ve yeterince göçmen var. Daha fazla göçmen istemiyoruz. Britanya’nın Britanya olmasını istiyoruz” diyerek ırkçı söylemlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Facebook’a yüklenen ırkçı kadın videosu 445 binden fazla görüntülendi. Videoyu yükleyen kişi, Cumartesi akşamı banliyöde seyahat ettiği sırada, kameraya kaydettiği kadının kendisine baktığını, İngilizce bilip bilmediğini ve Britanyalı olup olmadığını sorduğunu ve yirmi dakika boyunca ırkçı söylemlerle göçmenlere hakaret eden kadının ihbar edilebilmesi için kaydı aldığını not düştü.

Olay İngiltere’de infial yarattı. (HÜRRİYET.COM)