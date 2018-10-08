Yeni İPhone’lar Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne kadar?
Yeni İphoneların satış fiyatları Türkiye'de 10-14 bin lirayı buldu.
Yeni İphoneların satış fiyatları Türkiye‘de 10-14 bin lirayı buldu. Peki iPhone fiyatlarının İngiltere, Çin, İtalya gibi ülkelerde ne kadara satılıyor.Ülke Ülke İphone fiyatları haberimizde…
YENİ MODELLERDE FİYAT VE PERFORMANS ORANTILI ARTIYOR
Apple, Eylül ayında yapmış olduğu lansman ile iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i tanıtmıştı. iPhone X’in bir üst modeli olan iPhone Xs, 5.8 inçlik OLED ekrana ve 64 GB, 256 GB, 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip.
iPhone 8’in bir üst modeli olarak kabul edilen iPhone Xr ise 6.1 inçlik LCD ekrana ve 64 GB ile 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip. Aynı zamanda iPhone Xr, fiyat/performans telefonu olarak adlandırılıyor. Pekii fiyatları ne kadar ve Türkiye’de ne kadara satılıyor?
YENİ iPHONE’LARIN ÜLKEDEN ÜLKEYE SATIŞ FİYATLARI
Türkiye’de 10-14 bin liradan satışa çıkan İPhone’lar diğer ülkelerde ne kadar? Kaç paraya satılıyor?
Yeni İphoneların satış fiyatları Türkiye‘de 10-14 bin lirayı buldu. Peki iPhone fiyatlarının İngiltere, Çin, İtalya gibi ülkelerde ne kadara satılıyor.Ülke Ülke İphone fiyatları haberimizde…
YENİ MODELLERDE FİYAT VE PERFORMANS ORANTILI ARTIYOR
Apple, Eylül ayında yapmış olduğu lansman ile iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i tanıtmıştı. iPhone X’in bir üst modeli olan iPhone Xs, 5.8 inçlik OLED ekrana ve 64 GB, 256 GB, 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip.
iPhone 8’in bir üst modeli olarak kabul edilen iPhone Xr ise 6.1 inçlik LCD ekrana ve 64 GB ile 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip. Aynı zamanda iPhone Xr, fiyat/performans telefonu olarak adlandırılıyor. Pekii fiyatları ne kadar ve Türkiye’de ne kadara satılıyor?
YENİ iPHONE’LARIN ÜLKEDEN ÜLKEYE SATIŞ FİYATLARI
iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in satış fiyatları sırasıyla; 749, 999 ve 1099 dolar. Türkiye’de ise bu fiyatlar/ vergiler dahil olmak üzere 15 bin TL’yi buluyor.
iPhone’lerin diğer ülkelerdeki satış fiyatları şu şekilde:
İTALYA
- iPhone X: 1416 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1389 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1971 dolar
POLONYA
- iPhone X: 1385 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1352 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1956 dolar
İNGİLTERE
- iPhone X: 1322 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1309 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1898 dolar
RUSYA
- iPhone X: 1380 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1292 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1868 dolar
ÇİN
- iPhone X: 1224 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1269 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1868 dolar
HONG KONG
- iPhone X: 1094 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1095 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1592 dolar
JAPONYA
- iPhone X: 1008 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 1008 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1478 dolar
ABD
- iPhone X: 999 dolar
- iPhone Xs (64 GB): 999 dolar
- iPhone Xs Max (512 GB): 1449 dolar
Yeni model iPhone’ların Türkiye satış fiyatı tam olarak bilinmese de 10-14 bin TL civarında olacağını tahmin ediliyor. (HABERLER.COM)