Tusk: Brexit anlaşması 2018’in sonuna kadar bitebilir

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit Anlaşması'nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi.

4 saat önce
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Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit Anlaşması’nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi.

Tusk, bir konferans için Polonya‘da Krakow’da katıldığı bir konferans sırasında İngiltere ile Brexit Anlaşması’nın bu yıl sonuna kadar bitebileceğini söyledi. Tusk, “Bunu Ekim ayında bitirmeye çalışacağız ve sanıyorum yıl sonuna kadar bir anlaşma yapma ihtimalimiz var” dedi. (HABERLER.COM)

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