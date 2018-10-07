Çingene kralına görkemli tören İngiltere'nin Martock kasabasında 46 yaşında hayatını kaybeden "Çingeneler Kralı" olarak bilinen tüccar ve çiftçi Ivor Hughes için hazırlanan görkemli cenaze töreni şaşkınlık yarattı.

İngiltere‘nin Martock kasabasında 46 yaşında hayatını kaybeden “Çingeneler Kralı” olarak bilinen tüccar ve çiftçi Ivor Hughes için hazırlanan görkemli cenaze töreni şaşkınlık yarattı.

Sevenleri, cenaze törenine devasa boyutta çelenkler gönderdi. Dünyanın dört bir yanından 300’den fazla kişinin katıldığı ve Hughes’un tabutunun traktörle taşındığı törende üç kamyonla getirilen çiçeklerle donatılmış at, koyun ve şarap şişesi heykeli de yer aldı. 12 limuzinin yer aldığı cenaze töreninin yapıldığı kasabada yol trafik durdurulurken tören boyunca çevredeki dükkanlar kapatıldı. (SABAH.COM)