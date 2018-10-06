100 sterlinlik aracı milyonluk yaptı

İngiltere‘de bir adam 1 milyon sterlin değerindeki Pagani Zonda‘nın aynısını üretti. Aracı görenler gerçeğinden ayırt edemedi.

100 sterlin karşılığında eski bir araba satın alan Nick Truman, online alışveriş sitesi eBay üzerinden yaptığı 15 bin sterlinlik harcamanın ve saatlerce süren çalışmanın ardından Pagani Zonda‘nın kopyasını üretti. Saatte 200 km hıza ulaşabilen arabayı kendi imkanlarıyla değerinin çok altında bir harcama ile üreten Truman, İngiliz basınına yaptığı açıklamada arabayı çocuklarıyla birlikte eğlence için ürettiklerini açıkladı. (SABAH.COM)