Putin: Skripal aktivist değil, bir casus ve hain Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Rus ajanı Seygey Skripal'in bir aktivist değil bir ajan ve hain olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Rus ajanı Seygey Skripal’in bir aktivist değil bir ajan ve hain olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova‘daki Rus Enerji Haftası Uluslararası Forumu’nda yaptığı konuşmada, eski Rus ajan Sergei Skripal ile ilgili, “Bazı medya organları, Skripal’in bir çeşit aktivist olduğunu söylüyor. O açıkça bir casus, memleketine hainlik yapan biri. Kendi ülkesine ihanet eden diye bir tabir var. Skripal o kişidir. Ülkenize ihanet eden bir kişi varsa düşünün, ona nasıl davranırsınız. O sadece bir pisliktir” dedi.

Putin, Rusya’nın, İngiltere‘yi defalarca Moskova’ya Skripal davasıyla ilgili materyaller sağlamaya çağırdığını, ancak talepler göz ardı edildiğini söyledi. Putin, “Daha önce de söylediğim gibi, Sktipal yakalanmış, cezalandırılmış ve 5 yıl hapiste kalmış bir haindir. Bu kadar. Kendisi yurtdışına gitti ve orada bazı istihbarat servisleriyle bağlantıya, onlarla işbirliği yapmaya devam etti” dedi.

YABANCI KUVVETLER SURİYE’DEN ÇEKİLMELİ

Putin konuşmasının devamında Suriye konusuna değinerek, Moskova’nın Rus askeri de dahil olmak üzere bütün yabancı kuvvetlerin nihayet Suriye’den çekilmesini istediğini söyledi.

Konuşmasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren değinen Putin, “ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmekte haklı. Fakat petrol fiyatlarının olmasından ABD yönetimi suçlu” dedi. (HABERLER.COM)