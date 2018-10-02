“İngiltere’de gençler yalnız” İngiliz İstatistik Kurumu'nun bir araştırmasına göre 16-24 yaş aralığındaki gençler ülkede kendini en çok yalnız hisseden yaş grubunu oluşturuyor.

İngiliz İstatistik Kurumu’nun bir araştırmasına göre 16-24 yaş aralığındaki gençler ülkede kendini en çok yalnız hisseden yaş grubunu oluşturuyor. Araştırmaya göre ülkedeki gençlerin yaklaşık yüzde 10’u kendini ‘her zaman’ ya da ‘sıklıkla’ yalnız hissettiğini belirtiyor. Bu oran kendini yalnız hisseden 65 yaş ve üzeri grubun üç kat fazlasına denk geliyor.

İNGİLİZLERİN YÜZDE 5’İ YALNIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

2016 – 2017 yıllarında 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada İngilizlerin yüzde 5’inin kendini yalnız hissettiği ortaya çıktı. Araştırma ile gençlerin ardından kendini en fazla yalnız hisseden grubun kadınlar olduğu anlaşıldı. Ayrıca yalnız yaşayan ya da eşini kaybedenlerin yalnızlık hissini daha sıklıkla yaşadıkları tespit edildi. Sağlık ve diğer gerekçelerle kendini “sınırlanmış” hissedenler de yalnızlığı daha derinden yaşıyor.

Öte yandan yalnızlık hissine sebep olan bir diğer durumun kiracılık olduğu görülüyor. Araştırmaya göre ülkede kiracı olanlar ev sahibi olanlara göre kendini daha fazla yalnız hissediyor.

FACEBOOK YALNIZLIK İÇİN ÇÖZÜM MÜ?

Özellikle gençlerin yalnızlık kaygılarını anlamak amacıyla Manchester Üniversitesi, Londra Brunel Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi tarafından ortaklaşa bir anket hazırlandı. İngiltere’de bir yalnız salgını olduğuna işaret eden anketi değerlendiren uzmanlar ülkenin tek başına kalmış emekliler ile teknoloji meraklısı gençlerin bir arada yaşadığı bir toplum haline dönüştüğünü belirtiyor.

Gençlerin yalnızlık hissini tetikleyen sebebin modern hayatın stresi mi, yoksa gençlerin genel olarak hayatın stresiyle başa çıkma kabiliyeti ile mi ilgili olduğunun araştırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, gençlerin kendilerini yalnız hissettikçe daha fazla sosyal medyaya yöneldiği gözlemliyor.

Anket sonuçları kendini daha yalnız hissettiğini belirtenlerin Faceook’ta daha fazla arkadaş sahibi olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar sanal ortamda daha fazla iletişim kurulduğu düşünülse de, bu durumun başka sorunları beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor. Çünkü kendini yalnız hisseden bir gencin internetteki sosyal arkadaşlarının eğlendiklerini gösteren fotoğrafları bu duyguyu daha da yoğunlaştırabiliyor.

Bazı uzmanlar ise gençler arasındaki bu durumun yeni bir şey olmadığına ancak yıllardır gözardı edilmiş olabileceğine vurgu yapıyor. Araştırmacılar yaşlı neslin yalnızlık kaygıları karşısında daha dirençli olabileceğine de dikkat çekiyor.

İngiltere’de yalnızlık sorunuyla mücadele etmek için Nisan ayında kurulan Yalnızlık Bakanlığı dünyada bir ilki oluşturuyor.