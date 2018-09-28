Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

İngiltere'de bilim adamları "dünyanın en büyük kuşu"nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.

32 dakika önce
0 57 Bir dakikadan az

İngiltere’de bilim adamları “dünyanın en büyük kuşu”nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.

‘Science Daily’ internet sitesindeki habere göre, Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun “Vorombe titan” (Malgaşça ve Yunancada ‘büyük kuş’ anlamına gelen) ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

Şimdiye kadar Madagaskar’da yaşamış 400 kilogram ağırlığında “fil kuşları”nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar’da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Londra Zooloji Enstitüsü’nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan’ın Madagaskar’da bin 200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti. (MYNET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
669

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi

2 gün önce
439

Rus iş adamı Abramovich, Chelsea’yi 3 milyar sterline satıyor

3 gün önce
310

FIFA ‘Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü Modric kazandı

4 gün önce
379

Kadıköy, dünyanın en havalı 50 semti listesine girdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin