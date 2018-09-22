Rus model: Putin beni fare zehriyle öldürmek istedi İngiltere'de yaşayan Rus model Anna Shapiro Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ciddi iddialar ortaya attı.

İngiltere’de yaşayan Rus model Anna Shapiro Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ciddi iddialar ortaya attı.Rus model kocasıyla birlikte Putin’in adamlarının hedefinde olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki kadın, Putin’in Salisbury’de öldürülecekler listesinde olduğunu ve Kremlin’in onun ölmesini istediğini iddia etti.

Shapiro, İngiltere’nin Salisbury kentinde eşi Alex King ile yemek yerken birden kendini rahatsız hissettiğini söyledi. Genç kadın eşi 15 dakika boyunca tuvaletten çıkmayınca hemen içeri girdi.Ardından ise kocasını erkekler tuvaletinde baygın ve ağzından köpükler gelmiş şekilde buldu. Doktorlar çiftin fare zehriyle zehirlendiklerini belirtti. Güvenlik uzmanları çiftin ‘striknin’ saldırısına uğramış olabileceklerini ifade ediyor.Genç kadın, Rusya’da doğmuş ancak ailesinin tüm itirazlarına rağmen 2006 yılında İsrail vatandaşı olmuş. Shapiro, Putin’in politikalarına karşı olduğu için ailesinin ona kızgın olduğunu söylüyor. Özellikle de Rusya ordusunda görev yapan babasının.Shapiro, 2008 yılında Londra’ya taşındığını eşiyle orada tanıştığını ve geçen ay evlendiklerini belirtiyor. Shapiro, ülkesinin onun ajan olduğuna inandığını söylüyor.

ÇİFTE AJAN VE KIZI DA SALİSBURY’DE ZEHİRLENMİŞTİ

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart’ta Londra’nın Salisbury semtindeki bir alışveriş merkezindeki bankta bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuş, İngiliz uzmanların olay mahallindeki incelemesinde Skripal ile kızının Rusya yapımı askeri düzeydeki sinir gazı Noviçok’a maruz kaldığı öne sürülmüştü.

İngiltere zehirlenme olayının ardında Rusya’nın olduğunu belirtmiş ve olayın faili olarak iki Rus’un fotoğrafını yayınlamışlardı. Bu olay İngiltere ve Rusya’nın arasının açılmasına neden olmuştu. (HÜRRİYET.COM)