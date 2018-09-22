Başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi İngiltere'de 11 yaşındaki Tyler Broome az kalsın yaşıtlarının kendisine yaptığı şakaya kurban gidiyordu.

İngiltere’de 11 yaşındaki Tyler Broome az kalsın yaşıtlarının kendisine yaptığı şakaya kurban gidiyordu.

Dönme dolaba oturan çocuğu arkadaşları hızla döndürmeye başladı. Dönme dolap durduğunda Tyler bilinçsiz haldeydi. Çocuğun sadece pilot ve astronotların karşılaştığı yer çekim kuvvetine maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Annesi Dawn, Independent gazetesine “Oğlumun son halini görünce onu tanıyamadım. Dönme dolabı hızla döndüren kişi 17 yaşındaymış. Tyler onu tanımıyor bile. Arkadaş değiller.” dedi. Dawn son olarak, “Yaraları o kadar ağır ki doktorlar ne olduğunu anlamakta şaşırdılar. Suratı tamamen şişti. Damarlarını görmek mümkün. Gözleri yerinden çıkacak gibi. Kolu kırılsa tedavisi mümkün ama buna ne yapacağız?” dedi.

Annenin aktardığına göre hastaneye götürüldüğünde doktorlar önce ne olduğunu anlayamadı. Durumu çözene dek de tedaviye başlayamadı. Olayın nedeni ise zavallı çocuğun beynine hızla kan ve sıvı gitmesi ve bu durumun da onun görme yetisine zarar verdi.

Tyler’ın durumu ise hala stabil. (MYNET.COM)