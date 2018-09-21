Ali Kasırgası’nın adı nereden geliyor? İngiltere'de Meteoroloji Kurumu'nun önümüzdeki sezon ülkede görülmesi beklenen bazı fırtınalar için hazırladığı listede İslami isimlere de yer vermesi dikkat çekti.

İngiltere’de Meteoroloji Kurumu’nun önümüzdeki sezon ülkede görülmesi beklenen bazı fırtınalar için hazırladığı listede İslami isimlere de yer vermesi dikkat çekti. Kurumun yayımladığı listede 2018-19 sezonunda toplam 21 adet isim belirlendi. İlk fırtınaya Ali ismi uygun görülürken 8’inci fırtınaya da İdris ismi verildi.

2015’te yapılan anlaşma gereği İngiltere Meteoroloji Kurumu İrlanda’daki Met Eireann yetkilileriyle birlikte çalışarak fırtına adlarını birlikte belirlemeye başladı. Buna göre halk önce fırtınalar için isim öneriyor. Daha sonra yetkililer de bu isimleri derleyerek fırtınalara veriyor. Bu seneki uygulamada listede daha önce alışılagelmedik isimler olan Ali ve İdris’in de seçilmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Listede Bronagh, Callum, Deirdre, Erik, Freya, Gareth, Hannah, Jane, Kevin, Lily ve Max gibi İngiltere’de erkek ve kadınlara verilen isimler de yer aldı.

Ali Fırtınası şimdiye kadar Kuzey İrlanda ve İskoçya’da büyük hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle bazı tren seferleri iptal edilirken, uçaklar havaalanlarına inmekte zorlandı. Çarşamba günü İrlanda’nın Galway şehrinde fırtınanın sürüklediği karavanın uçuruma yuvarlanması sebebiyle bir İsviçreli turist hayatını kaybetti. Yine İrlanda’daki şiddetli Ali Fırtınası sebebiyle 250 bin ev ve iş yerlerine elektrik verilemedi.

İngiltere ve İrlanda’daki meteoroloji kurumu Met, halk arasında kötü hava koşullarına olan bilinci artırmak adına 3 sene önce fırtınalara isim vermeye başladığını açıklamıştı. Kurum, fırtınalara verilen özel isimlerin medyada yer alan haberlerde halk tarafından daha kolay algılandığını ve bu sayede vatandaşların kötü hava koşullarına karşı daha iyi önlem aldığını belirtiyor.

Yapılan araştırmalara göre halkın yüzde 80’i fırtınalara özel isim verilmesini yararlı buluyor. Fırtına isimleri A’dan Z’ye alfabetik sıraya göre veriliyor. Geçtiğimiz 2017-2018 sezonunda görülen ilk büyük fırtınaya da yine A harfiyle başlayan Aileen adı verilmişti.

Fırtınalara, yapılan uluslararası anlaşma gereği Q, U,X, Y ve Z harfleriyle başlayan isimler verilmiyor. Hortum, fırtına ve kasırga gibi büyük doğal afetlere özel isim verilme uygulaması Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970 yılında başlamıştı.