İngiltere’de kanser hastaları, tedavi için aylarca bekliyor İNGİLTERE’DE kanser hastalarının tedaviye başlama süresinde yaşanan gecikme, şimdiye kadarki en üst seviyeye çıktı.

İNGİLTERE’DE kanser hastalarının tedaviye başlama süresinde yaşanan gecikme, şimdiye kadarki en üst seviyeye çıktı.

GP’ler tarafından tedavi için acil başvuru yapılan hastaların tedavisine 62 gün sonra başlanıyor. Temmuz ayında yaşanan, tedaviye başlama süresindeki aksaklık, Ekim 2009’dan itibaren en kötü performans olarak kayıtlara geçti.

İngiltere NHS, artan sayıda kanser vakasının sevk edildiğini söyledi – geçtiğimiz yıllarda sadece yüzde 5’lik bir artış oldu. Özellikle son üç ayda toplam vakalarda önemli bir artış görüldü.

Geçen yıl 125 bin kanser hastasının planlanan zaman içerisinde tedavi gördüğü belirtilirken, 28 bin hastanın 2 ay, 11 bin hastanın ise 3 aydan fazla süre bekletildikten sonra tedavisine başlandığı kaydedildi.

Macmillan Cancer Support’dan Dr. Fran Woodard, rakamların “hayal kırıklığı” olduğunu ve “NHS üzerindeki muazzam baskının göstergesi olduğunu” söyledi.

İngiltere’deki acil olmayan operasyonlar için 18 haftadan fazla bekleyen insan sayısı aslında on yıl içinde en yüksek seviyede.

Yaklaşık 504 bin hasta, 18 haftalık hedef zamandan daha fazlasını bekliyor.

4 milyondan fazla hastanın rutin cerrahi tedavisi için bekleme listesinde olduğu açıklanırken, bu rakamın Ağustos 2007’den beri en yüksek rakam olduğu belirtildi.