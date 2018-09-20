Avrupa Birliği: İngiltere’nin Brexit planı işe yaramaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birliğin liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin mevcut Brexit planının AB’nin ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söyledi. Tusk, “İngiltere’nin Brexit planı işe yaramaz” dedi.

Donald Tusk, Avusturya’nın Salzburg kentindeki iki günlük zirve sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı, “Ortak pazar gibi taviz vermeye hazır olmadığımız konular olduğunun anlaşılması gerekiyor. (İngiltere’nin) Chequers Planı’na bu yüzden şüpheyle yaklaşıyoruz” dedi.

Tusk bununla birlikte müzakerelerde olumlu bir sonuca varılması yolunda hala iyimser olduğunu belirtti.

İngiltere, 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak. Ancak Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

CHEQUERS PLANI NE ÖNGÖRÜYOR?

İngiltere hükümeti, Temmuz ayında Chequers Planı ile AB’den ayrılma stratejisini belirlemişti.

Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

AB’nin ortak pazarı ise sadece malların değil kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları da henüz giderilebilmiş değil.

MACRON: İNGİLTERE’NİN PLANI KABUL EDİLEMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İngiltere’nin planının, “özellikle de ekonomiyi ilgilen kısmının” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Emmanuel Macron, “AB’ye ve onun bütünlüğüne zarar verecek bir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Macron, “Londra’nın yaşadığı sorunların, Brexit sürecinin kolay geçeceğini ve İngiltere’yi daha zengin bir ülkeye dönüştüreceğini söyleyenlerin “yalancı” olduklarını gösterdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise “Ekim ayına kadar somut bir ilerleme sağlamaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu durumda Kasım ayında İngiltere ile anlaşmaya son şeklini verebiliriz” diye konuştu.

AB liderleri önümüzdeki ay görüşmeleri sürdürmek için yeniden toplanacak.

MAY: AB ALTERNATİF BİR PLAN SUNMUYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Salzburg’da düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Chequers Planı’nı savundu.

Theresa May, AB’nin, İngiltere’nin kabul edebileceği alternatif bir plan sunmadığını söyledi.

Chequers’in masadaki tek plan olduğunu vurgulayan May, “İngiltere’nin bütünlüğüne ve referandumun sonuçlarına saygı duyan alternatif bir plan masada yok” dedi.

İngiltere’nin İrlanda sınırı konusunda yeni önerilerde bulunacağını belirten May, gerekirse AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya hazırlandıklarını kaydetti.