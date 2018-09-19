Marmaris’te İngiliz turisti öldüresiye dövmüştü: Hafifçe itmiş

Avukat, müvekkilinin o gece ile ilgili çok fazla bir şey hatırlamadığını, çok sarhoş olduğunu o geceyle ilgili sadece kadını 'hafifçe ittiğini' söylediğini ifade etti.

5 saat önce
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Tatil için İngiltere’den Marmaris’e gelen Emma Louise Higginson, kendisi gibi İngiliz olan Declan Tyrone Marshall tarafından bayıltana kadar yumruklanmış ve yüzü tanınmaz hale gelmişti. Marshall’ın avukatı konuştu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yapan 35 yaşındaki İngiliz Emma Louise Higginson, barda tanışıp evine götürdüğü İngiliz Declan Tyrone Marshall tarafından öldüresiye dövüldü.

İngiliz basınına konuşan genç kadın, “Acı içindeyim, annem ve kız kardeşim bile beni tanıyamadı. Herkesin bu adamın nasıl bir canavar olduğunu öğrenmesini istiyorum” dedi.

27 yaşındaki otomobil tüccarı Declan Marshall, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Marshall’ın avukatı ilk kez açıklama yaptı.

Avukat, müvekkilinin o gece ile ilgili çok fazla bir şey hatırlamadığını, çok sarhoş olduğunu o geceyle ilgili sadece kadını ‘hafifçe ittiğini’ söylediğini ifade etti. Avukat, adamın hala gözaltında olduğunu ve mahkeme kararının beklendiğini söyledi. (HÜRRİYET.COM)

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