İngiltere’de fırtına uyarısı! Hayati tehlikeye neden olabilir… İngiltere’de etkili olan fırtına nedeniyle meteoroloji uzmanları uyardı. Sarı alarm verilmesine neden olan fırtınanın saatte 80 kilometreden daha hızlı seyredeceği açıklandı.

İngiltere’de etkili olan fırtına nedeniyle meteoroloji uzmanları uyardı. Sarı alarm verilmesine neden olan fırtınanın saatte 80 kilometreden daha hızlı seyredeceği açıklandı.

İngiltere’de hayati tehlikelere neden olabileceği belirtilen fırtınayla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Dean Hall şunları söyledi: “Ülkenin kuzeyinde saatte 80 km’ye kadar etkisini gösterecek rüzgarlar görülecek. Rüzgarda uçan molozlar hayatı tehlikeye atabilir. 08.00 – 17.00 saatleri arasında etkisini gösterecek olan fırtına binalarda hasara ve demiryolu, hava yolu ve feribot hizmetlerinde kesintiye ve olası elektrik kesintilerine neden olabilir”