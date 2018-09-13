Eski bakan Davis: İngiltere, Brexit planlarını değiştirecek

Eski Brexit Bakanı David Davis, İngiltere‘nin gelecek hafta AB liderler zirvesinden sonra Brexit planlarını değiştireceğini söyledi.

Eski Brexit Bakanı David Davis yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Theresa May hükümetinin Brexit konusunda izlenen yolu önümüzdeki hafta Salzburg‘da gerçekleşecek AB liderler toplantısından sonra değiştirmelerini beklediğini söyledi. Davis, May’in mevcut Brexit planlarının AB tarafından ancak İngiliz delegelerin kabul etmeyecek olduğu Avrupa Adalet Divanı’nın gözetimiyle kabul edilebilir olduğunu söyledi. Davis, “Benim görüşüme göre, Salzburg’daki toplantıdan sonra planları değiştirecekler. Bana göre en iyi seçenek serbest ticaret” dedi. (HABERLER.COM)