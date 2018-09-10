Greenwich’te bıçaklama: 1 kişi yaralandı

Londra Greenwich’te bu sabah saatlerinde bir kadın bıçaklandı. Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan polis, şüpheli bir şahsın arandığını duyurdu.

1 saat önce
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Londra Greenwich’te bu sabah saatlerinde bir kadın bıçaklandı. Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan polis, şüpheli bir şahsın arandığını duyurdu.

Greenwich’te yaşanan bıçaklanma olayında 30 yaşındaki bir kadın sırtına aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen olayla ilgili herhangi birisi tutuklanmazken, 35 yaşındaki şüpheli Peter Morley adındaki bir adamın arandığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki şüpheli Peter Morley’i görenlerin polis bildirmeleri istendi.

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