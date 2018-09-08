14 yaşındaki her dört kızdan biri kendisine zarar veriyor İNGİLTERE’DE yapılan bir araştırmaya genç kızların hayatlarında daha mutsuz olduğu ve erkek yaşıtlarına göre daha fazla depresyon yaşadıklarını ortaya koyuyor.

İNGİLTERE’DE yapılan bir araştırmaya genç kızların hayatlarında daha mutsuz olduğu ve erkek yaşıtlarına göre daha fazla depresyon yaşadıklarını ortaya koyuyor.

2105 yılında Millennium Cohort Araştırması’nda toplanan 11.000 çocuğun verilerine dayanan rakamlardan elde edilen raporda her dört kız çocuğundan birinin kendine psikolojik veya fiziksel olarak kendisine zarar verdiğini ortaya koyuyor.

Raporda, 14 yaşındaki 11.000 çocuk için zarar verme oranları, kızlarda %22, erkeklerde ise %9 oranında olduğu açıklanıyor.

Raporda öne çıkan bir diğer başlık ise, genellikle kendisine zarar veren çocukların daha düşük gelirli hane halkalarının çocuklarından oluştuğu.