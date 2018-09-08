14 yaşındaki her dört kızdan biri kendisine zarar veriyor

İNGİLTERE’DE yapılan bir araştırmaya genç kızların hayatlarında daha mutsuz olduğu ve erkek yaşıtlarına göre daha fazla depresyon yaşadıklarını ortaya koyuyor.

2 saat önce
0 99 Bir dakikadan az

İNGİLTERE’DE yapılan bir araştırmaya genç kızların hayatlarında daha mutsuz olduğu ve erkek yaşıtlarına göre daha fazla depresyon yaşadıklarını ortaya koyuyor.

2105 yılında Millennium Cohort Araştırması’nda toplanan 11.000 çocuğun verilerine dayanan rakamlardan elde edilen raporda her dört kız çocuğundan birinin kendine psikolojik veya fiziksel olarak kendisine zarar verdiğini ortaya koyuyor.

Raporda, 14 yaşındaki 11.000 çocuk için zarar verme oranları, kızlarda %22, erkeklerde ise %9 oranında olduğu açıklanıyor.

Raporda öne çıkan bir diğer başlık ise, genellikle kendisine zarar veren çocukların daha düşük gelirli hane halkalarının çocuklarından oluştuğu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 saat önce
103

İngiltere, İspanya önünde

19 saat önce
274

Johnson, bu kez magazin haberiyle gündeme geldi

19 saat önce
531

Çocuğunun önünde bir anneye ‘cinsel saldırıda’ bulunan adama 6 yıl hapis cezası

20 saat önce
344

British Airways yolcularının banka bilgileri çalındı, şirket özür diledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin