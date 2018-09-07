Londra’da suç oranı arttı! 2018’de 100 cinayet yaşandı… Polis verilerine göre Londra’da bu yıl bin 299’dan fazla bıçaklı saldırı yaşandı, 100'den fazla cinayet işlendi ve 100’den fazla cinayet soruşturması yapıldı. Son cinayet soruşturması Pazartesi günü, İsmail Tanrıkulu adı verilen 22 yaşındaki bir Türk gencin Tottenham mezarlığında vurularak öldürülmesinden sonra başlatıldı.

Polis verilerine göre Londra’da bu yıl bin 299’dan fazla bıçaklı saldırı yaşandı, 100’den fazla cinayet işlendi ve 100’den fazla cinayet soruşturması yapıldı.

Son cinayet soruşturması Pazartesi günü, İsmail Tanrıkulu adı verilen 22 yaşındaki bir Türk gencin Tottenham mezarlığında vurularak öldürülmesinden sonra başlatıldı. Verilere göre şiddet suçu son 1 yılda yüzde beş arttı.

MEVCUT suç rakamları, işlenen belirli suçlarda endişe verici bir eğilim gösteriyor. Soygun sayısı 2017 Temmuz ayından 2018 Temmuz ayına kadar geçen 1 yıllık sürede yüzde 22 oranında artarken, aynı dönemde ‘bıçaklı saldırı’ yüzde 12 arttı. Scotland Yard verilerine göre Londra’da bu yıl bin 299 bıçak saldırısından daha fazla saldırı yaşandı. Verilere göre şiddet suçu son 1 yılda yüzde beş arttı.

Londra’da bu yıl 100’den fazla cinayet soruşturması yaşandı. Son polis soruşturması Pazartesi günü, İsmail Tanrıkulu adı verilen 22 yaşındaki bir Türk gencin Tottenham mezarlığında vurularak öldürülmesinden sonra başlatıldı.

“SOSYAL MEDYAYI, ‘ŞİDDETİ TEŞVİK ETMEK’ İÇİN KULLANAN GENÇLER ENGELLENMELİ”

İngiltere’de bir İşçi Partisi, gençlerin sosyal medyayı “şiddeti teşvik etmek” için kullandığını iddia ederek, Londra sokaklarında kontrolün dışına çıkan ‘bıçak suçu’ salgınını azaltmaya yardım etmek için, gençlerin bu tür çevrimiçi platformlardan “yasaklanması” gerektiğini ileri sürdü.

Croydon Central İşçi Partisi’nden Sarah Jones, meclise, hapis cezalarının “basitçe işe yaramadığını” söyledi ve hükümetten, gençlerin şiddeti kışkırtmak için kullanmaları halinde, genç suçluların sosyal medyadan yasaklamasıyla ilgili girişimde bulunmasını istedi.

Jones şunları söyledi: “2010’da ’bıçak taşıma’ suçundan hapis cezası alanların oranı, yüzde 40’tı. Bugün ise neredeyse yüzde 70’e yükseldi. Özellikle son beş yılda bıçak suçu sürekli ve şok edici bir artış gösterdi. Bu da daha sert cezaların olmasının suçların azalmasında etkili olmadığını gösteriyor. Basitçe, cezalar suçların azalmasına çözüm değil.

Başsavcı, gençlerin şiddeti teşvik etmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaları durumunda, gençleri sosyal medyadan elektronik olarak yasaklama gibi bazı yaratıcı alternatifleri olan tedbirler almaları gerekir.

İkinci olarak ise, gençleri hapishane sisteminden uzak tutmak, topluma kazandırmak ve yeniden suça karışmalarını engellemek için eğitim verilmesi ve rehabilite edilmesi gerekir.

“BIÇAKLI SALDIRILARIN ÖNLENMESİ HÜKÜMETİN ‘ULUSAL ÖNCELİĞİ’”

Avukat General Robert Buckland, ise yaptığı açıklamada hükümetin’ bıçak taşıma’ ve ‘bıçakla saldırı’ suçlarını önlemeyi “ulusal önceliği” arasına koyduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Ben ‘bıçak taşıma ve bıçakla saldırı’ suçları meselesine daha ciddi bir şekilde yaklaştığımızın doğru olduğuna inanıyorum, ama bu suçların nedenlerinin de araştırılması gerektiğine inanıyorum”

“KHAN, BAŞKENTTE SUÇ ÖNLEME KONUSUNDA BAŞARISIZ”

Londra Büyükşehir Polis Teşkilatı’nın eski bir denetçisi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın başkentte suç önleme konusunda başarısız olduğunu, bunun da maalesef “gençlerin sokakta ölmesine” yol açtığını söyledi.

İSMAİL BU YIL CİNAYETE KURBAN GİDEN 100’ÜNCÜ KİŞİ

Polis verilerine göre Londra’da bu yıl bin 299’dan fazla bıçaklı saldırı yaşandı ve 100 cinayet işlendi.

Son cinayet soruşturması Pazartesi günü, İsmail Tanrıkulu adı verilen 22 yaşındaki bir Türk gencin Tottenham mezarlığında vurularak öldürülmesinden sonra başlatıldı. Verilere göre şiddet suçu son 1 yılda yüzde beş arttı.