Kremlin’den İngiltere’ye tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında Rusya'nın hiçbir seviyede rol almadığını bildirdi.

45 dakika önce
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskovİngiltere‘de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayında Rusya‘nın hiçbir seviyede rol almadığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere, İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Skripal olayında iki Rus istihbarat elemanının rol aldığı yönündeki iddiası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Salisbury’deki Skripal olayı ile Rusya’nın hiçbir ilgisi bulunmadığını daha önce olduğu gibi şimdi de tekrarladığını ifade eden Peskov, Rusya’nın bu olay ile ilgili suçlanmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Peskov, “Rus yönetiminin ne yüksek ne de düşük seviyede hiçbir temsilcisinin Salisbury olayı ile hiçbir ilgisi yoktur.” dedi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere’ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart’ta Salisbury’de Sovyetler Birliğidöneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, “Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı.” açıklamasını yapmıştı. (HABERLER.COM)

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