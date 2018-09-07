Dünyaca ünlü havayolu şirketi hacklendi

British Airways’ten yapılan açıklamada, şirketten 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği ifade edildi. 

1 saat önce
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British Airways’ten yapılan açıklamada, şirketten 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği ifade edildi.

Sistemlerdeki güvenlik açığının giderildiği belirtilen açıklamada, yolcuların seyahatleriyle ilgili detayların veya pasaport bilgilerinin hırsızlıktan etkilenmediği aktarıldı.

Olaydan etkilenen yolcular ile temasa geçildiğine işaret edilen açıkalamada, olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istendi.

Şirket, olayın adli makamlara bildirildiğini kaydetti.

BA’nın bilgisayar sistemleri geçen yıl çökmüş, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planları aksamıştı. (CUMHURİYET)

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