4 dünya liderinden suikast girişiminde İngiltere’ye destek ABD, Fransa, Almanya ve Kanada, Mart ayında Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen suikast girişiminden iki Rus istihbarat çalışanını sorumlu tutan İngiltere'ye destek verdi.

ABD, Fransa, Almanya ve Kanada, Mart ayında Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’ya düzenlenen suikast girişiminden iki Rus istihbarat çalışanını sorumlu tutan İngiltere’ye destek verdi.

Dört ülkenin ortak yazılı açıklamasında, “İngiltere’nin bu iki kişinin GRU olarak da bilinen Rusya istihbaratı çalışanı olduğu yönündeki değerlendirmesine güvenimiz tam” ifadeleri yer aldı.

Çarşamba günü İngiltere Polis, Kremlin’in üst kademelerinden emir aldıkları öne sürülen Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli şüphelilerin fotoğraflarını servis etmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May emrin GRU’nun dışından ve Rus devletinin üst kademelerinden geldiğinin “neredeyse kesin” olduğunu söylerken, Kremlin ise suçlamaları reddediyor.

RUSYA KARŞITI HİSTERİ

May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in imzasını taşıyan açıklama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin suikast girişimi gündemiyle düzenlediği toplantıdan önce geldi.

İngiltere’nin BM Elçisi Karen Pierce, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Skripal olayıyla ilgili soruşturmanın son detaylarını paylaştı.

Pierce, Rusya devletinin zehirlenme olayıyla bağlantılı olduğuna ilişkin net kanıtlar olduğunu söyledi.

Konsey toplantısında söz alan Rusya’nın BM Elçisi Vasiliy Nebenzia ise, İngiltere’nin sunduğu kanıtlarda “tutarsızlıklar” olduğunu öne sürdü, Londra’yı “iğrenç bir Rusya karşıtı histeri” yaymaya çalışmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov da, iki şüpheli ismin kendisine bir şey ifade etmediğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, 4 Mart’ta Salisbury’deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuş, ikilinin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği belirlenmişti.

Bu olayın ardından Temmuz ayında Charlie Rowley ve Dawn Sturgess adındaki çift de Amesbury kasabasında aynı sinir gazından zehirlendi. Sturgess hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Eşi Rowley ise taburcu edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Rusya’yı “İngiltere’yi kimyasal silah çöplüğüne çevirmekle” suçlarken, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise bu iddiaların “kirli bir siyasi oyun” olduğunu söyledi, İngiltere’nin kendilerinden özür dileyeceğini umduklarını belirtti. (BBCTÜRKÇE)