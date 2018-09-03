İngiltere hava sıcaklığı 2018’de rekor kırdı
İngiltere Meteoroloji Uzmanları, 2018 yaz aylarında yaşanan sıcak havanın rekor seviyede olduğunu ve bu yılın İngiltere’nin en sıcak ayı olduğunu söyledi.
İngiltere Meteoroloji Uzmanları, 2018 yaz aylarında yaşanan sıcak havanın rekor seviyede olduğunu ve bu yılın İngiltere’nin en sıcak ayı olduğunu söyledi.
Haziran ve Temmuz aylarında İngiltere’nin genelinde hava sıcaklığının artması sonucunda İngiltere en sıcak yaz aylarını yaşadı.
Meteoroloji Dairesi, 1910 yılında şimdiye kadar geçen 100 yıldan fazla sürede hava sıcaklığının 2006, 2003 ve 1976 yıllarında yükseldiğini açıkladı.
Meteoroloji, İngiltere’nin 2018 yılındaki ortalama sıcaklıklarının 1976’da yaşanan sıcak havadan daha etkili olduğunu açıkladı.
Birleşik Krallık Heathrow’da Haziran ayında kaydedilen 34.5 derece (94F) hava sıcaklığının, 41 yıllık sürede Haziran ayında kaydedilen en sıcak hava derecesi olduğu doğrulanmıştı.