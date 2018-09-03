Londra’da kaza geçiren Adıyamanlı Tezerdi hayatını kaybetti

Londra’da yaşayan toplumumuz tarafından yakından tanınan bir kişi olan 59 yaşındaki Adıyamanlı Sakine Tezerdi hayatını kaybetti.

4 saat önce
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Kuzey Londra’nın Daltson bölgesinde 30 yaşındaki adamın yaya geçidinden geçtiği sırada bisikletle çarptığı, Londra’da yaşayan toplumumuz tarafından yakından tanınan bir kişi olan 59 yaşındaki Adıyamanlı Sakine Tezerdi hayatını kaybetti.

Kuzey Londra’da 28 Ağustos günü meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçtiği sırada dikkatsiz bisiklet sürücüsünün çarpması sonucunda ağır şekilde yaralanan 59 yaşındaki Sakine Tezerdi’nin, ağır şekilde yaralandığı ve Whitechapel’deki hastanede müşahede altına alındığı açıklanmıştı.

Olayın meydana geldiği günden birkaç gün sonra müşahede altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanan Sakine Tezerdi’nin ölümü Londra’da yaşayan toplumda ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Tezerdi’nin organlarının İngiltere’de bağışlanarak bazı hastalara umut olduğu öğrenildi.

Tezerdi’ye yaya geçidinde çarparak kaçan 30 yaşındaki kişi, olayın ertesi gününde polise teslim oldu.

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