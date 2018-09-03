İngiltere’de çıplak ayakla ayakkabı deneyen çocuk hastanelik oldu
İngiltere'de 4 yaşındaki bir çocuk, bir mağazada çıplak ayak ayakkabı deneyince hastanelik oldu. Doktorlar küçük çocuğa kan zehirlenmesi teşhisi koydu.
İngiltere’de 4 yaşındaki bir çocuk, bir mağazada çıplak ayak ayakkabı deneyince hastanelik oldu. Doktorlar küçük çocuğa kan zehirlenmesi teşhisi koydu.
İngiltere, bir mağazada ayakkabı denedikten sonra hastanede yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Sienna Rasul’u konuşuyor.
‘Kan zehirlenmesi’ teşhisi konulan küçük kızın ayağında çizik ya da yara olduğu için, denediği ayakkabıdan bakteri kaptığı tahmin ediliyor.
5 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra evine gitmesine izin verilen küçük kız, hâlâ yakın gözetimde.
Uzmanlar, çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi yönünde halkı uyardı.