İngiltere’de çıplak ayakla ayakkabı deneyen çocuk hastanelik oldu

İngiltere'de 4 yaşındaki bir çocuk, bir mağazada çıplak ayak ayakkabı deneyince hastanelik oldu. Doktorlar küçük çocuğa kan zehirlenmesi teşhisi koydu.

2 saat önce
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İngiltere’de 4 yaşındaki bir çocuk, bir mağazada çıplak ayak ayakkabı deneyince hastanelik oldu. Doktorlar küçük çocuğa kan zehirlenmesi teşhisi koydu.

İngiltere, bir mağazada ayakkabı denedikten sonra hastanede yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Sienna Rasul’u konuşuyor.

‘Kan zehirlenmesi’ teşhisi konulan küçük kızın ayağında çizik ya da yara olduğu için, denediği ayakkabıdan bakteri kaptığı tahmin ediliyor.

5 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra evine gitmesine izin verilen küçük kız, hâlâ yakın gözetimde.

Uzmanlar, çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi yönünde halkı uyardı.

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