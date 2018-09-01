Dev dijital bankanın CEO’su bir Türk oldu! İngiltere merkezli dünyanın en büyük finans gruplarından Standard Chartered'ın dijital bankasının başına bir Türk getirildi.

İngiltere merkezli dünyanın en büyük finans gruplarından Standard Chartered‘ın dijital bankasının başına bir Türk getirildi. Standard Chartered’ın Hong Kong’da açılacak yeni nesil dijital bankasının CEO’su Deniz Güven oldu.

2017 yılının mayıs ayından bu yana Standard Chartered’ın Müşteri Deneyimi ve Dijitalden Sorumlu Global Yöneticisi olarak çalışan Güven, daha öncesinde ise 2007-2017 yılları arasında Garanti Bankası‘nda dijitalden sorumlu kıdemli yöneticiliği başta olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Bankacılıkta 18 yıllık deneyime sahip olan Deniz Güven, Garanti Bankası’ndan önce ise Demirbank, HSBC ve Finansbank‘ta da çalıştı.

‘SEKTÖRE İLHAM VERECEĞİZ’

Garanti Bankası’nın 2013 yılında kullanıma sunduğu mobil bankacılık servisi iGaranti’nin de geliştirilmesinden sorumlu olarak çalışan Deniz Güven, bankadaki yeni görevi ile ilgili olarak, “Hong Kong’da yeni bir dijital banka kurma fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Bizim buradaki odak noktamız, bu yeni ve akıllı bankacılık deneyimi özelinde sunacağımız servislerle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak olacak. Bu dijital banka ile tüm dijital bankacılık sektöründeki oyunculara ilham verecek bir model oluşturmayı amaçlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

663 milyar dolarlık varlığa sahip olan Standard Chartered, Hong Kong’ta attığı bu adımın ardından gelişmekte olan birçok ülkede dijital bankalar kurmayı hedefliyor.

Güven’in yeni göreviyle ilgili olarak Standart Chartered Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Mary Huen ise şunları ifade etti: “Hong Kong’da gerçek anlamda dijital bir bankayı hayata geçirmek bizim için çok önemli bir adım. Finansal ürünlerde uzmanlığımızın yanında yeni dönemde, sunacağımız dijital servislerle de değer yaratmaya, teknoloji ve start-up dünyasından oyuncularla işbirlikleri yapmaya odaklanacağız.” (HABERTÜRK)