Fransız ve İngiliz balıkçılar denizde birbirine girdi!

MANŞ denizinde Fransız ve İngiliz balıkçılar birbirine girdi.

1 saat önce
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MANŞ denizinde Fransız ve İngiliz balıkçılar birbirine girdi. Deniz tarağı avı yüzünden toplanan yaklaşık 40 Fransız balıkçı teknesi, 5 İngiliz teknesine saldırdı.

Balıkçı tekneleri savaş gemileri gibi hareket etti, birbirine saldırdı. Görüntüler İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’nden. Deniz tarağı avı için bölgeye gelen 5 İngiliz balıkçı teknesi yaklaşık 40 Fransız balıkçısı tarafından saldırıya uğradı. İngilizlerin deniz tarağı avını engellemek isteyen büyük bir Fransız balıkçı teknesi bir İngiliz balıkçılara sert şekilde çarparak hasar almasına neden oldu. İngiliz balıkçılar kendilerinin kuşatıldığını, gemilerine taş ve metaller atıldığını iddia etti. Saldırıya uğrayan 5 İngiliz balıkçı teknesinden 3’ü hasar gördü. Teknelerde delikler açıldı. Hasar sinyali veren İngiliz balıkçılar limanlarına döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Manş Denizi’nde İngiliz gemileri tüm sene boyunca deniz tarağı avlamayabiliyor. Fransa ise avlanmayı 1 Ekim ile 15 Mayıs arasında sınırlandırıyor. Fransız balıkçılar ise bu yıl bu kuralı reddetme kararı aldı.

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