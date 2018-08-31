Nottinghamshire’da bir çift hayatını kaybetti NOTTINGHAMSHIRE'DAKİ bir parkta bir erkek ve kadın öldü.

NOTTINGHAMSHIRE’DAKİ bir parkta bir erkek ve kadın öldü.

66 yaşındaki erkek ve 48 yaşındaki kadın, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nottinghamshire Polisi, polis memurlarının 28 Ağustos salı günü saat 22.00 acil olarak olay yerine çağrıldığını belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre çiftin olay olmadan önce tartıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili devam eden soruşturmada, polis memurları olayla ilgili herhangi başka bir şüphelinin olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.