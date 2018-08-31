Hackney Belediyesi’nden gençler için 1 milyon sterlinlik proje HACKNEY Belediyesi İçişleri Bakanlığı’nın sağladığı bütçenin 1 milyon sterlinini gençler için harcayacak.

HACKNEY Belediyesi İçişleri Bakanlığı’nın sağladığı bütçenin 1 milyon sterlinini gençler için harcayacak.

Hackney Belediyesi, Cinsel sömürü riski altındaki çocuklarla yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyon sterlinlik bir projeyi hayata geçirmek için hazırlanıyor.

Proje için ayrılan para, gençler için akı sağlığı desteği vermek ve gençlere ulaşmak için yapılacak olan araştırmalara fon sağlamak için kullanılacak.

Gençlerin, ruh sağlığı desteğine erişmelerine ve olumlu etkinliklere katılmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilecek olan proje, yerel grupları destekleyecek ve insanların potansiyel olarak zararlı durumlara en iyi nasıl müdahale edeceğini anlamasına yardımcı olacak.

Hackney Belediye Lider Yardımcısı Cllr Anntoinette Bramble konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gençleri korumaya yönelik yenilikçi yaklaşımlara öncülük etmekten gurur duyuyoruz ve bu fon sadece bizim ilçemizdeki gençlere yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal araştırmalara ve araştırma temeline katkıda bulunacak”