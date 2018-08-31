İngiltere’de 2 kadını öldüren kişi yakalandı

İngiltere’de bir anne ve kızını öldüren kişi olaydan 3 gün sonra polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

2 saat önce
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İngiltere’de bir anne ve kızını öldüren kişi olaydan 3 gün sonra polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Pazartesi sabahı Birmingham’a bağlı Solihull’da meydana gelen olayda, iki kadını bıçaklayarak olay yerini terk eden zanlının kimliği polis ekipleri tarafından yapılana araştırma sonucunda belirlendi.

Polisler, saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Raneem Oudeh ve 49 yaşındaki Khaola Saleem’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerini inceleyen dedektifler, bıçaklı saldırıyı Oudeh’in eski sevgilisi Janbaz Tarin’in yaptığını gösteren kanıtlar buldu.

Tarin’in saklandığı yeri söyleyenlere 5 bin sterlin ödül verileceği duyurulmuştu.

Polis üç gün süren aramaların ardından katili Solihull yakınlarında yakaladı.

Tarin’in yakalanma görüntülerini İngiliz medyası manşetten verdi. Bir binadan çıkarılan Tarin’in polis kollarındayken tuhaf hareketler yapması dikkat çekiyor.

Afganistan uyruklu Tarin’in 2012 sonlarında İngiltere’ye taşındığı belirtiliyor.

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