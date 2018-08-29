233 yıllık simge bina alevler içinde kaldı

Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın simgesi 233 yıllık “Bankalar Binası” yandı.

1 saat önce
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Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın simgesi 233 yıllık “Bankalar Binası” yandı.

Öğle saatlerinde çatıda başlayan yangınla birlikte bina tahliye edildi.

Bir giyim mağazasının bulunduğu binada çıkan yangınla birlikte şehir merkezi dumanlarla kaplandı.

Belfast itfaiye ekipleri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları açıklamada yangının 5’inci katta başladığını ve kontrol altına aldıklarını bildirdi. (SÖZCÜ.COM)

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