May: AB’den anlaşmasız çıkış durumunda da başarılı bir Brexit gerçekleşebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkması durumunda da başarılı bir Brexit gerçekleştirebileceğini belirtti.

Afrika’ya gerçekleştireceği beş günlük ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan May, Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) Roberto Azevedo’nun İngiltere’nin AB’den çıkış konusunda anlaşmaya varamaması durumunda ticaretin durmayacağı yönündeki sözlerini tekrarladı.

İngiltere’de geçtiğimiz hafta söz konusu senaryoyla ilgili hazırlıkların taslağını içeren 24 belge yayınlanmıştı.

May, Azevedo’nun sözlerini işaret ederek “AB’den anlaşmasız çıkışın kolay olmayacağını fakat dünyanın da sonu olmayacağını söylemişti. Baştan söylemiştim: Anlaşmaya varılmaması kötü bir anlaşmadan daha iyi.” dedi.

İngiltere’nin AB’den 29 Mart’ta planlanan ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte hükümet, tüm ihtimallere karşı hazır olduğunu göstermek istiyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan belgeler ilaç şirketlerine stoklarını artırma, ihracatçılara daha fazla bürokrasiye hazırlıklı olmaları ve tüketicilere AB ürünlerinde daha yüksek fiyatlara hazır olma tavsiyesinde bulunuyor.