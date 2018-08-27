Polisin takip ettiği araç otobüs durağına çarptı: 4 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan bir otomobil otobüs durağına çarptı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 saat önce
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İngiltere‘nin başkenti Londra‘da polisten kaçan bir otomobil otobüs durağına çarptı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Londra’nın en ünlü sokaklarından Regent Street’te meydana gelen olayda polis tarafında takip edilen lüks bir otomobil kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Hızla durağa giren otomobil, durağın arkasındaki kitap dükkanına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderilirken, polis bölgeyi kordon altına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayda terör şüphesi bulunmadığı belirtildi. Polis, 1 yaya ve otomobildeki 3 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Emniyet güçleri yaralılar ile ilgili detay vermezken 1 kişinin tehlikeli araba sürmek şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. (HABERLER.COM)

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