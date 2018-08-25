Bu fotoğraf yüzünden ırkçılıkla suçlandılar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan küçük bir kafe, servislerinde kullandıkları bir kürdandan dolayı ırkçılıkla suçlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan küçük bir kafe, servislerinde kullandıkları bir kürdandan dolayı ırkçılıkla suçlandı.

Londra’nın doğusunda Hornchurch’da 2016 yılında açılan “Station 164”un isimli cafe sevislerinde, ucunda İngiliz bayrağı olan kürdan kullandı. Kafenin sahipleri Carol Brown ve kızı Candy Merrett bu servislerinden dolayı özellikle Dünya Kupası’ndan sonra ırkçılıkla suçlandıklarını ifade etti. The Daily Mail’de yer alan habere göre; bazı müşterilerin söz konusu kafeye, kürdanları yere atmak için geldiği ve kafenin protesto edildiği belirtildi. Kafe sahipleri, “biz Londra’da küçük bir kafeye sahibiz, biz İngiliziz. İngiliz bayrağını kullanmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kafenin, sosyal medya üzerinden de tepki aldığı belirtilirken, Carol Brown ve Candy Merrett’in ırkçılıkla suçlamaları ve gelen tepkiler üzerine kafelerini kapatma kararı aldıkları belirtildi. (ODATV.COM)