GCSE sınav sonuçları açıklandı

İNGİLTERE’DE kolejler ve lise seviyesindeki okullara geçiş sınavı olarak bilinen GCSE sonuçları açıklandı. Ortaokul seviyesindeki öğrencilerin katıldığı sınavlarda başarı oranı bir önceki yıla göre yükseldiği kaydedildi.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde, öğrencilerin katıldığı sınavlarda başarı oranı 0,5 artış ile genel GCSE sınavların geçiş oranı 66,9’a yükseldi.

Sınav sisteminde yapılan değişikliklerden sonra ilk kez İngiltere’de GCSE sınavların çoğu 9 ve 1 arası derecelendiriliyor.

Bu yıl GCSE sınavına katılan öğrencilerin yüzde 4’ü yüksek derece olan 9 derece aldığı açıklandı. Okullara geçiş sınavı olarak bilinen GCSE sınavlarına son bir yılda değişiklikler yapıldığından dolayı sınavların daha zor olduğu söylendi.

Buna rağmen Londra’daki öğrenciler başarılı sonuçlar sergiledi.

George Mitchell Okulu’ndaki öğrenciler beklenenden daha yüksek sonuçlar elde ettiği kaydedildi. Geçen yıl ki sonuçlara göre George Mitchell Okulu ülke genelinde 300 okul arasında en başarılı okulların arasında.

Davenant okulun öğrenciler GCSE sonuçlarında başarı ile büyük yankı uyandırdı.

Loughton okulundaki öğrencilerin yüzde 82’si 4 ve 9 arası notlar aldı.

Leytonstone bölgesindeki Buxton okulun öğrencilerin yarısından fazlası İngilizce GCSE sınavlarında 5’in üzerinde notlar aldı.

Buxton okul müdürü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sınavların bu yıl daha zor olduğunu biliyorduk ve bu nedenden dolayı öğrencilerimiz için özel programlar geliştirdik. Öğrencilerimizin yüzde 51’i İngilizce sınavlarında başarılı bir sonuç sergiledi. Bu bizim için çok sevindirici çünkü çoğu öğrencilerimiz İngilizce’nin yanı sıra başka lisanslar konuşuyor.”