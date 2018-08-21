Enfield Belediye Lideri Çalışkan, Akıncı’yı ziyaret etti

13 saat önce
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Londra’daki Enfield Belediye Meclisi’nin Kıbrıslı Türk Lideri Nesil Çalışkan bu sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Mayıs 2018’de görevine başlayan 29 yaşındaki Çalışkan’a görevinde başarı diledi.

Nesil Çalışkan, belediye meclis liderliği görevine, farklı etnik kökenden seçilen ilk kadın olmanın yanı sıra, Londra’daki 32 yerel bölge içindeki “en genç lider” sıfatının da sahibi.

Çalışkan, Enfield Belediye Meclisi Liderliği görevine seçilmeden önce, Avam Kamarası’nda araştırma görevlisi, London Council’da strateji ve politikalar memuru olarak görev yapmıştı.

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