Sahte bomba ihbarında bulundu, tutuklandı İngiltere'de bir adam, geç kaldığı uçağın kalkışını erteletmek için havalimanında bomba bulunduğuna ilişkin sahte bir ihbarda bulundu.

İngiltere’de bir adam, geç kaldığı uçağın kalkışını erteletmek için havalimanında bomba bulunduğuna ilişkin sahte bir ihbarda bulundu. 10 ay hapisle cezalandırılan şahsa ayrıca para cezası da kesildi.

Geçen mayıs ayında, Londra’da bulunan Gatwick havalimanından Los Angeles’a gidecek uçağa geç kalan 47 yaşındaki Meir Abdellak, uçağın kalkmasına 8 dakika kala havalimanında bomba ihbarında bulunarak uçağa yetişmeye çalıştı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, yaptığı sahte ihbarın ardından 11 mayıs tarihli uçuşta 90 dakikalık bir gecikme yaratmasına rağmen yine de uçağa yetişemeyen Abdellak’ın, kendisini uçağa almak istemeyen görevlilerle de tartıştığı öğrenildi.

Havalimanı çalışanları tarafından yapılan araştırma sonucunda ise, ‘isimsiz’ yapılan ihbarın Abdellak tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Başka bir ABD uçuşuyla 22 mayıs tarihinde ülkeye döndükten sonra tutuklanan ve 10 ay hapisle cezalandırılan Abdellak’a ayrıca 140 avro da para cezası kesildi.

İFADESİNİ SONRADAN DEĞİŞTİRDİ

Abdellak, çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında suçlamaları reddederken, telefonunun sim kartını olaydan birkaç gün önce kaybettiğini ve aramanın kendisi tarafından yapılmadığını iddia etti. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Abdellak, insanların hayatını tehlikeye atan söz konusu sahte ihbarı kabul etti.

Abdellak’ın hareketlerini ‘gülünç’ olarak nitelendiren Gatwick polisi baş müfettişi Marc Clothier, “Uçağına geç kalıyodu ve sahte bomba ihbarında bulunmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündü. Ancak bu, onun aldığı kararların en kötüsüne dönüştü. Abdellak’ın cezası, başkalarına bu tür davranışların tolere edilmeyeceğine ve suçluların sağlam bir şekilde cezalandırılacağına dair bir uyarı niteliğinde” ifadelerini kullandı. (BİRGÜN.COM)