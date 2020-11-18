İsrail Suriye’nin güneyini vurdu, üç asker hayatını kaybetti

5 hours önce
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İsrail, Suriye’nin güneyindeki “İran ve Suriye ordusuna ait hedefleri vurduğunu” açıkladı. Suriye devlet haber ajansı üç Suriye askerinin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İran’ın yurt dışında görev yapan Kudüs Gücü’nün yönlendirmesiyle Suriye ordusuna bağlı askerler, “Golan Tepeleri’ne patlayıcı yerleştirdi.” Bunun üzerine bu iki güce ait hedeflere yönelik hava operasyonu yapıldı. Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, Suriye’nin askeri mühimmatının saklandığı depoları ve karadan havaya güdümlü füzelerini vurduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi ve Beyaz hareketinin lideri Benny Gantz, Golan tepelerine patlayıcı yerleştirilmesine “taviz vermeyeceklerini” söyledi.

İsrail, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’deki savaşta işgal altına almıştı ve bu sebeple bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kalmıştı.

İşgal gücü olan İsrail ordusunun denetimine geçen bölge, 1981’de de ilhak edildi.

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