Kenya’da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor

BBC’nin araştırması, insan kaçakçılarının, daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyor.

Rebecca bu kadınlardan biri. Lawrence Josiah adlı oğlu, Mart 2011’de, bir yaşındayken kaçırılmış. Oğlu çalındığında Rebecca 16 yaşındaymış. Sokaklarda yaşayıp dilenirken uyuşturucuya ucuz bir alternatif olarak uçak yakıtı kokluyormuş.

Şimdi üç çocuğu olan Rebecca, hâlâ sokaklarda yaşıyor. Oğlunun gece saat 02.00’de yanında uyurken kaçırıldığını söylüyor, “Oğlumu her yerde; Kiambu’da Kayole’de aradım bulamadım” diyor.

Nairobi sokaklarında Rebecca’ya benzer öyküleri olan başka kadınlar da var. Esther’in üç yaşındaki oğlu Ağustos 2018’de kaçırılmış. Carol adlı başka bir kadın gece yarısı iki yaşındaki oğlunun çalındığını anlatıyor.

‘Bebekler ayinlerde kurban ediliyor’

Çocuklar sadece sokaklardan çalınmıyor. Yasa dışı kliniklerde doğum yapan bazı anneler bebeklerini insan kaçakçılarına satarken, hastanelerden çalınan kimsesiz bebekler de var.