Trump: Biden’a seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız

5 hours önce
0 175 Bir dakikadan az

ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden ekibinin Nevada ve Pensilvanya’da seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine, “Biden’ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız.” açıklamasında bulundu.

Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın Kampanya Danışmanı Jen O’Malley Dillon’ın, şu anda kritik önemde olan Pensilvanya’da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklamasının ardından Trump’tan tepki geldi.Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden’ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika.” ifadesini kullandı.

Trump: “Pensilvanya’da büyük bir hukuki zafer kazandık”

Öte yandan Pensilvanya’nın Philadelphia şehrindeki mahkeme, Trump ekibinin sayım merkezlerine girmelerine izin verilmesine ilişkin talebini değerlendirdi.

Mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de bugün yerel saat ile sabah 10.30 itibarıyla seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetti.

Trump bu kararın ardından Twitter’dan “Pensilvanya’da büyük bir hukuki zafer kazandık.” paylaşımında bulundu.

Trump’ın kampanya ekibi Nevada’da basın toplantısı düzenleyecek

Öte yandan Trump’ın seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada’nın Las Vegas kentinde “önemli bir duyurunun yapılacağı” basın toplantısı düzenleyecek.

ABD’de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada’da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

30 September 2020
260

Trump-Biden tartışmasında hakaretler havada uçuştu: ‘Akıllı değilsin’, ‘Palyaço’, ‘Putin’in finosu’

15 September 2020
321

Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

11 September 2020
239

“Trump, Kaşıkçı cinayetinin ardından Muhammed bin Selman için ‘onun kıçını ben kurtardım’ dedi”

13 August 2020
246

Trump: İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.